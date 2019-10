Wat schep jij op je bord: voedsel van ver of dichtbij?

Uien en uiensoep staan volgens Van de Kamp symbool voor wat we met ons voedsel willen, vandaag en morgen. Want uiensoep is makkelijk, gezond en lokaal te maken. Van de Kamp wil naast het uitdelen van uien ook mensen oproepen om op deze maandag (14 oktober) om 18.00 uur een foto te uploaden (met de hashtag #sipelsop) van wat op hun bord ligt. Die foto's zijn op verschillende plekken online te zien, ook omdat de organisatie hoopt dat mensen hun foto's zelf veel gaan delen. Het idee is dat er zo wat meer wordt gesproken over wat we tegenwoordig eten.

Kunst

Naast het uitdelen van uien om wat meer de focus te leggen op lokaal voedsel en foto's van het voedsel, is er nog een onderdeel van het project Sipelsop. Tien Friese kunstenaars en artiesten brengen voedsel op hun eigen creatieve manier in beeld.

Daar hebben ze de afgelopen tijd al mee bezig geweest. Een kunstenaar heeft van plastic verpakkingsmateriaal kunst gemaakt. Van deze tien kunstwerken wordt een installatie gemaakt en die is op verschillende plekken te zien in de World Food Week, zoals in het Drachtster ziekenhuis Nij Smellinghe en hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden.