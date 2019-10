Schijnen de Brandaris en Vuurduin voortaan in de sterrenhemel?

Het Waddengebied is één van de donkerste delen van Nederland. De sterrenhemel is daar heel goed te bewonderen.

De andere vier voorgestelde naamcombinaties zijn:

Moederpluis (ster) en Nijntje (planeet)

Sterrennacht (ster) en Nachtwacht (planeet)

Leeghwater (ster) en Cruquius (planeet)

Hurstrga (ster) en Exomna (planeet)

De ster heeft nu nog de wetenschappelijke naam HAT-P-6, zijn planeet is HAT-P-6 b. Die staat op 905 lichtjaren van de aarde, in het sterrenbeeld Andromeda.

Het duo dat de meeste stemmen krijgt, wordt in november doorgegeven aan de Internationale Astronomische Unie, die over de namen in het heelal gaat. De wedstrijd wordt ook in andere landen gehouden, maar dan voor andere sterren en planeten. In december wordt de winnaar bekend gemaakt.