Herdenking kerkasiel Rottevalle: warm welkom voor Syrisch gezin

Het is 25 jaar geleden dat er een einde kwam aan het kerkasiel van Rottevalle. Een Syrische familie woonde er 2,5 jaar in de doopsgezinde kerk. Het werd daarmee het langstdurende kerkasiel ooit in Nederland. Afgelopen weekend werd daarbij stilgestaan, in een speciale kerkdienst en reünie in dezelfde doopsgezinde kerk.