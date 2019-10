Natte weer spelbreker bij oogst van uien en aardappelen: "Ons geld ligt nog buiten"

Op dit moment ligt de oogst van veel akkerbouwgebieden stil. De Jong: "Zolang het nat is, kunnen we het laatste deel van de oogst niet binnenhalen. Van de aardappelen is zo'n 90 procent inmiddels binnen. Het gaat vooral om de oogst van uien. De uien zijn dit jaar laat, waardoor er nog zo'n 2/3 deel van de uien binnengehaald moet worden."

Geen hogere prijzen

Rond Sinterklaas willen bouwboeren het laatste deel van de oogst van het land hebben. Het is nu wachten totdat het droger wordt. Het natte weer heeft op dit moment nog niet zo veel invloed op de prijzen, legt De Jong uit. "We gaan er nog niet vanuit dat de oogst verloren is, dus blijven de prijzen nog gewoon op peil. Maar het is wel van belang dat we de laatste producten binnenhalen, want ons geld ligt op dit moment nog buiten, zo simpel is dat."