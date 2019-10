Jongen (14) richt laserpen op politieauto

De politie-agenten waren in de nacht van vrijdag op zaterdag met haastige spoed onderweg, toen hun auto werd beschenen met een laserstraal. Een tweede politiewagen kon de auto van waaruit werd geschenen, opsporen en bij Hurdegaryp aan de kant zetten. Uit onderzoek bleek dat een 14-jarige jongen de schuldige was. Zijn laserpen is in beslag genomen en de jongen moet zich melden bij bureau HALT.