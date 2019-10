Oud-Amelander zegt oplossing voor stikstofprobleem te hebben met tunnelplan

Een mogelijke tunnel naar Ameland was al eerder in het nieuws, maar oud-bewoner van Ameland Cor de Jong doet er nog een grote schep bovenop. Hij lanceert een idee voor maar liefst tien korte tunnels voor de vijf Waddeneilanden. Die tunnels staan in verbinding met een nog aan te leggen groot, langwerpig eiland in de Waddenzee. 'Waddonia' zou moeten komen te liggen tussen het Friese vasteland en de eilanden. Het is niet bedoeld voor bewoning. Er staan een vliegveld, een windpark en een zonnepark en een bos ingetekend.

Het plan zou de oplossing moeten zijn voor het stikstofprobleem, zegt De Jong. Hij heeft het uitgewerkte idee naar minister Cora van Nieuwenhuizen van verkeer en waterstaat gezonden, naar verschillende Tweede-Kamerleden en naar de burgemeesters van de Waddeneilanden. Aan de politici en de bestuurders geeft hij de volgende woorden mee: "Als dit plan durft uit te voeren, lost u veel problemen tegelijk op. Er is zoveel compensatie, dat de bouwers en de boeren weer aan de slag kunnen."