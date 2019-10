Boekekast #3: De Achttjin van Aggie van der Meer

In 'De Achttjin' (De Achttien) staat de situatie na de zelfverbranding van Jan Palach in Tsjecho-Slowakije centraal. Het is de tijd nadat Moskou in 1968 met geweld een eind maakte aan de 'Praagse Lente'. Ferenc Hacha, van Joodse afkomst en als kind met zijn ouders uit Duitsland naar Praag gevlucht, koos voor het communisme en klom in de aanloop tot de Praagse Lente op tot lid van het Politbureau, dat achttien leden telt.

De teleurstelling over het ontbreken van een oorspronkelijk communistisch ideaal speelt op als De Achttjin de nagedachtenis aan Jan Palach verdacht moeten maken om te voorkomen dat hij een heldenstatus krijgt. De eenzame strijd van Ferenc Hacha tegen de anderen in het Politbureau en de communistische partij staan centraal in dit verhaal. Het is de strijd om het behoud van zijn eigenwaarde.