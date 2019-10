Flyers winnen na penalty shots van Hijs Hokij

De vorige wedstrijd tussen de teams was spannend en het werd uiteindelijk 3-2 voor de Flyers. Net als toen waren de teams zaterdag aan elkaar gewaagd. De eerste goal viel pas in de tweede periode, na 22 minuten. De Flyers maakten een fout in de opbouw en Van Schilt de 0-1 voor Den Haag op het scorebord kon zetten.

Net voor rust kwamen de Flyers weer op gelijke hoogte door een goal van Pippo Limnell Finocchiaro. Er werd daarna niet meer gescoord, dus moest de wedstrijd in overtime beslist worden. Wel moest Limnell net voor tijd het ijs verlaten, net als Roosendaal van Hijs. Een duel tussen de twee liep uit de hand waardoor ze beide 12 minuten naar de kant moesten.

Penalty shots

Ook in de overtime werd niet gescoord, waardoor penalty shots de beslissing moesten brengen. Door sterk optreden van keepers Oosterwijk van Flyers en Magnus van Hijs, en een aantal missers, duurde het lang tot een penalty raak werd geschoten. Uiteindelijk wist Juha Kiilholma wel raak te schieten en zo de overwinning voor Flyers binnen te halen.