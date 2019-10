Ambulancehelikopter landt op de weg bij Drachten wegens slecht weer

De helikopter had een patiënt opgehaald op Terschelling. Het slechte weer dwong de piloten echter om een noodstop te maken. Ze landden op de Ottolaan in Drachten. Daar stond een ambulance hun op te wachten om de patiënt verder te vervoeren naar het ziekenhuis in Groningen. De helikopter is daarna teruggevlogen naar de vliegbasis van Leeuwarden.