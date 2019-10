VC Sneek verliest eerste eredivisiewedstrijd met 2-3

De wedstrijd begon redelijk goed voor de ploeg uit Apeldoorn. Maar de Snekers slaagden er al snel in om daar in deuk in te slaan. Die wonnen de set overtuigend met 16-25. Ook de tweede set werd door de Friezen gewonnen: 20-25.

In de derde en vierde sets leek Alterno zich te herpakken. Ze wonnen met 23-17 en 25-16. De vijfde en beslissende set ging lang gelijk op maar uiteindelijk ging die ook naar de ploeg uit Gelderland. Daarmee ging de winst naar Alterno.

Komende woensdag komen de Snekers weer in actie. Dan nemen ze het in eigen huis op tegen Sliedrecht Sport.