Aris weet niet te stunten tegen Leiden

Leiden stond het hele eerste kwart voor. Het kwam even tot een voorsprong van tien punten, maar Aris kwam daarna terug en ging met 14-19 het tweede kwart in. De Leeuwarders konden dat echter niet volhouden en Leiden liep voor rust uit tot 30-45.

Sterk derde kwart

Aris kwam in een sterk derde kwart langzaamaan dichterbij, tot het verschil nog maar vier punten was (56-60, op het einde van het kwart). De Leeuwarders konden in het laatste deel van de wedstrijd echter niet meer gelijk komen. Het was opnieuw Leiden dat uitliep naar 56-71. Aris pakte daarna nog wel wat punten maar het was niet genoeg en het verloor uiteindelijk met 66-77.