LTO Noord roept boeren in andere provincies ook op tot protest

Het protest in Leeuwarden leidde ertoe dat de stikstofmaatregelen in werden getrokken. "Dit zou een wake-upcall moeten zijn voor alle provincies", zegt voorzitter van LTO Noord Dirk Bruins. "We zijn het zat dat de overheid niet naar ons luistert en dat de provincies vervolgens ook nog eens de eigen interpretatie van de beleidsregels geeft is voor ons de druppel."

Het is niet bekend hoeveel boeren gehoor zullen geven aan de oproep. De Friese boeren blijven thuis, omdat de regels hier al van tafel zijn.