Schootstra over penalty: "Die scheids was een mierenneuker"

Ook trainer Jasper Bouma van Buitenpost kon zich daarin vinden. "Voor de wedstrijd was hij al aan het klagen dat we te laat uit de kleedkamers kwamen." Ook de rode kaart voor Danny Boersma was volgens Bouma niet terecht. "Ik vond die tweede gele kaart veel te zwaar."

4 punten uit 7 wedstrijden

Met 11 tegen 11 was het voor Buitenpost al lastig en stond het al met 0-2 achter. Na de rode kaart liep Urk uit naar 0-8. Een kansloze middag dus voor Buitenpost. De ploeg heeft nu vier punten uit zeven wedstrijden, evenveel als vorig seizoen. "En toen zijn we er ook in gebleven", zegt Schootstra optimistisch. "Als we onze vorm terugkrijgen, dan weet ik zeker dat we het iedere tegenstander lastig kunnen maken."