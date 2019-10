Theo Mulder: "Inkrimping van de veestapel is niet de oplossing"

Op die manier gaat de uitstoot van ammoniak omlaag en wordt de grond gezonder. Gezonde grond neemt meer CO2 op en stoot minder ammoniak uit. Door bedrijven te sluiten, neemt de hoeveelheid beschikbare mest alleen maar af en dat moet juist niet. Mulder legt uit hoe de landbouw in deze situatie beland is.

"Na de Tweede Wereldoorlog hadden we honger en dat mocht niet weer gebeuren. Toen hebben we de voedselproductie in Nederland verdubbeld," vertelt Mulder. "Dat is met name gedaan met het strooien van meer kunstmest. Daardoor is de efficiëntie van de bemesting omlaag gegaan en hadden we minder aandacht voor mest. En elke boer weet: wie niet bemest krijgt geen opbrengst. Mest is niet het probleem, het is een deel van de oplossing."

"Halvering veestapel niet de oplossing"

Vroeger hadden boeren niet genoeg mest en daarom moest er kunstmest bij. "Nu hebben we meer dieren, dus hebben we ook meer mest. De akkerbouw heeft ook mest nodig. Dus die halvering van de veestapel die de politiek nu wil, is absoluut niet de oplossing. We hebben mest nodig en moeten proberen zuiniger met kunstmest om te gaan."