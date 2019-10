Buitenpost op eigen veld kansloos tegen Urk

Buitenpost kwam na tien minuten op achterstand, toen Jelmer Vos een penalty weggaf. Riekelt-Jan Brands verzilverde die. Tien minuten later werd het ook al 0-2 door een vrije trap. William de Boer krulde de bal van 25 meter langs de keeper.

Vroege rode kaart

Danny Boersma van Buitenpost, die in het begin van de wedstrijd al geel kreeg vanwege praten tegen de scheidsrechter, kreeg na 25 minuten zijn tweede gele kaart, voor een overtreding. Voor rust werd het nog 0-3 toen Jan van Slooten een voorzet binnen kopte.

Nog meer goals

Urk was blijkbaar nog niet tevreden met die grote voorsprong, want het ging gewoon door met scoren. Via doelpunten van William de Boer (twee keer) en Jelle de Boer was het na een uur spelen al 0-6. Buitenpost kreeg daarna nog wel wat kansjes maar het was Urk dat weer tot scoren kwam.

Jelle de Boer zorgde voor de 0-7, gevolgd door een goed binnengeschoten vrije trap van Marinus Snoek, die zo de eindstand op 0-8 bepaalde.