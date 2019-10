Harkemase Boys hard onderuit tegen ODIN'59

Harkemase Boys begonnen erg slecht, want binnen een minuut kwam ODIN op voorsprong. Via een lange bal van hun keeper kon Sietse Brandsma de 0-1 binnen schieten. Hoewel beide ploegen voor rust nog kansen kregen, was het ODIN dat nogmaals tot scoren kwam. Jim Hulleman stond helemaal vrij en kon zo de 0-2 ruststand binnen tikken.

Grote uitslag

Net na rust werd het 0-3 door een kopbal van Dustin Mijnders en een kwartier later was het opnieuw raak, toen Sietse Brandsma een voorzet afrondde. ODIN was toen nog niet klaar want vijf minuten laten zorgde Jayson Halman ook nog voor de 0-5. Tien minuten voor tijd werd het zelfs nog 0-6 door Dustin Mijnders.