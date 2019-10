Cambuur Sjoernaal: Puntenverlies in Maastricht

SC Cambuur is er vrijdagavond niet in geslaagd om alleen aan kop van de eerste divisie te komen. De Leeuwarders speelden in een teleurstellende wedstrijd met 0-0 gelijk tegen MVV. Uitblinker aan de Leeuwarder kant was keeper Sonny Stevens. En als de doelman de beste is, zegt dat wel wat over de wedstrijd. Verder was er deze week nog contractnieuws in Leeuwarden. Dat en meer in het Cambuur Sjoernaal.