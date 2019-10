Chantal Vellinga uitgeroepen tot turntrainer van het jaar

In totaal waren er 250 trainers opgegeven voor de wedstrijd. Vellinga was een van de drie overgebleven genomineerde kandidaten. Uiteindelijk kreeg ze de meeste stemmen. "Het was een grote verrassing! Alles eromheen was voor mij al fantastisch. Maar dan win je ook nog... Dat is helemaal fanastisch!", fertelt Vellinga enthousiast.

Vellinga heeft zich al 17 jaar ingezet voor de turnsters van GVL. Volgens de club zet ze haar op professionele manier in om kinderen op elk niveau het turnen te leren. Plezier hebben in de sport staat daarbij voorop. Verschillende springteams onder leiding van Chantal Vellinga zijn afgelopen jaren nationaal kampioen geworden.

"Eigenlijk is het een beetje een kroontje op je werk. Ik doe het al zo veel jaar met zo veel plezier. Het is fantastisch dat zo veel mensen hun stem dan op je uitbrengen."