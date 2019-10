Schoonmaakactie in Friese wateren: vrijwilligers halen afval boven water

De schoonmaakactie heeft de naam Skjin Wetter meegekregen. De zeven plaatsen waar afval uit het water worden gehaald zijn Drachten, Heerenveen, Lemmer, Sint Annaparochie, Kollum, De Westereen en Harlingen.

Alle jaren belanden miljoenen tonnen rotzooi in de zee. Dat afval is er voor een deel rotzooi dat op straat wordt gegooid. Het zwerfafval dat mensen in Fryslân op straat gooien kan zo bijdragen aan de 'plastic soep' in de zee.