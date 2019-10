Sven Kramer gewond geraakt bij aanrijding

Het is nog onduidelijk hoe het er precies voor staat met Kramers knie. Hij was net bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Het is nog niet duidelijk of hij op tijd fit kan zijn voor de World Cup kwalificatie in Heerenveen in november.

Kramer gaat zondag al terug naar Nederland, om hier maandag onderzocht te worden met een MRI-scan.

"Ik heb met name last van mijn knie," zegt Kramer. "Op dit moment is het afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen."

Familie

Eerder deze week raakte ook de vader van Sven Kramer, Yep Kramer, gewond bij een fietsongeluk. Hij botste tegen een bus aan en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.