Henk de Jong over wedstrijd tegen MVV: "Het was teleurstellend"

Dat Cambuur geen goede wedstrijd speelde, kwam volgens keeper Sonny Stevens mede doordat Cambuur simpele taken net goed uitvoerde. "Voor mijzelf was het wel een lekkere wedstrijd, want ik was belangrijk voor het team. Maar qua voetbal was het niet best vanavond. Wel mooi dat ik wat ballen kon pakken in de wedstrijd. Voor ons geldt nu: wees blij met een punt, snel de bus in en volgende week beter tegen Oss."