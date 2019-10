Albert de Hoop: "Alle containerschepen moeten noordelijke route nemen"

De Hoop heeft er zich altijd voor ingezet dat grote containerschepen verder bij de Waddeneilanden vandaan moeten varen. "We weten al jarenlang dat dit soort schepen die net zo groot zijn als tankers - die wel verplicht door de grote geul moeten - niet zo dicht langs de Waddeneilanden moeten varen. Onderzoek zou moeten uitwijzen dat dit ook gevaarlijk is geweest met de MSC Zoe."

Het verwondert De Hoop niet dat rederij MSC voor de noordelijke vaarroute heeft gekozen. Er is nog veel onduidelijk over het ongeluk met het containerschip. De laadlijsten waren niet openbaar, de plekken waar nog containers liggen moeten geheim blijven, het onderzoek duurt al lang en nu is er ook onduidelijkheid over de zwarte doos ontstaan. "Allemaal wel heel erg vreemd", zegt De Hoop.