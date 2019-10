"Verdenking in zedenzaak heeft niets te maken met school of korfbalclub"

De zedenzaak van de 34-jarige man uit Bolsward ligt een stuk genuanceerder, zegt zijn advocaat Bart Canoy. Vrijdag kwam in het nieuws dat de man is opgepakt voor het bezit van kinderporno en ontucht met een minderjarige. Hij is onderwijzer op een basisschool in Harlingen en hij coacht een korfbalteam in Bolsward. Daar heeft de zaak niets mee te maken, zegt Canoy.