Leeuwarder betrokken bij schietpartij in Den Helder

Het gaat om een 27-jarige inwoner van Hollands Kroon, en twee mannen van 24 en 21 uit Den Helder. Een van hen kon op de plaats van de schietpartij worden behandeld. De anderen moesten naar het ziekenhuis. Ze zijn niet in levensgevaar.

Volgens de politie werden de drie beschoten toen ze in een auto zaten, bij een restaurant van McDonald's. De Leeuwarder is na de schietpartij op een scooter ontsnapt. Zijn kompaan is ontkomen. Er is naar hem gezocht met een speurhond en een helikopter, maar hij is niet aangetroffen.

De Leeuwarder zit in beperking en mag alleen met zijn advocaat contact hebben.