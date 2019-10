"Intrekken stikstofbesluit moedig, het kon niet anders"

Statenlid Wopke Veenstra van de FNP is meteen met de boeren in gesprek gegaan toen die vrijdag naar het provinciehuis kwamen. "Daarvoor ben je statenlid. Ik vond dat het college heldhalftig heeft opgetreden. Kramer en zijn collega Douwe Hoogland stonden tussen de boeren en ze zijn met hen in gesprek gegaan. Ze hebben besloten de handtekening onder het besluit weg te halen. Het komt nu opnieuw aan bod. Eerst worden er komende week nieuwe gesprekken gevoerd met organisaties en dan zien we daarna wel hoe het verder gaat."

Moedig besluit

Veenstra: "Ik vond het een heel moedig besluit om de handtekening terug te trekken. In Fryslân luisteren we nog naar de gemeenschap. Ik wou dat dat in Den Haag ook een keer gebeurde." Hij is niet bang dat er nu vaker zulke acties op het provinciehuis te zien zijn. "Ik vind dat de boeren een punt hebben. Het gaat om de latente ruimte. Komende week zijn er opnieuw gesprekken en ik hoop dat de gemeenschap van Fryslân daar, samen met het college, uitkomt."

Uitleg wat er is gebeurd

"Dat we een groot stikstofprobleem hebben is duidelijk. Op dit moment is de handtekening weggehaald, maar dat er wat gebeuren moet, daar zijn we het over eens. Er moet alleen eerst goed overleg komen en op basis daarvan moet er een nieuwe beslissing worden genomen. Van het spoeddebat verwacht ik dat het college uitlegt wat er allemaal gebeurd is, en waar het eventueel fout is gegaan.