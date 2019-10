Damwedstrijd voor de hele wedstrijd in Tresoar op Reinder van der Leest-expositie

Het idee is gebaseerd op een boekje van Reinder van der Leest, een Friese schrijver en kunstenaar van wie momenteel een voorstelling te zien is bij Tresoar. Hij heeft meer dan honderd jaar geleden een boekje geschreven over een zogeheten 'doorgeef-schaakpartij'. Die ontstond in Amerika en eindigde in Europa.

In New York zette iemand een zet op een briefje en gaf dat briefje aan een ander, met de vraag om een tegenzet daaronder te schrijven. Dat gong zo door in Amerika, ook over de post. Op een gegeven moment belandde de schaakpartij over de post, toen nog met het schip, in Engeland. Daar is de partij verder gespeeld en geëindigd.

Aan de online-dampartij van vrijdag in Leeuwarden konden mensen over de hele wedstrijd meedoen. "Terwijl ik hier sta te praten, hebben alweer tientallen mensen een zet gedaan", zegt Liuwe Westra, die in veel damorganisaties zit, tegen de verslaggever van Omrop Fryslân. "Mensen over de hele wereld kunnen inloggen en meedoen. De goede suggesties worden overgenomen."