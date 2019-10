Advocaat Sietses: "Friesland heeft wat uit te leggen aan andere provincies"

Geen verrassing

Johannes Kramer stelt dat de situatie om het steunen van het landelijke provinciale beleid 'anders' had gemoeten. "Wat ik mezelf wel verwijt is dat we in de aanloop van het besluit dat de 12 provincies dinsdag namen, dat we daar even wat tijd hadden moeten kopen. En gezegd heb: we moeten dit met de boeren en organisaties goed doorpraten," zei Kramer.

Nu het beleid niet breed wordt gedragen voor de boeren, moest hij zich terugtrekken. Advocaat Derek Sietses ziet het niet als een verrassing dat de boeren het niet eens zijn met dat beleid en Johannes Kramer er toe gezet hebben het terug te trekken. Maar volgens Sietses is het de vraag wat het beste was geweest. Kramer had volgens de advocaat 'een betere sier gemaakt' als hij meteen na het gesprek met de provincies gezegd had dat Fryslân er niet aan meedoet.