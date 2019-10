Zwakker VC Sneek gaat voor kampioenspoule

Geen Europees volleybal

VC Sneek had door de prestaties van vorig seizoen recht op Europees volleybal. Europese wedstrijden zijn echter een flinke investering en de club kreeg de financiën niet rond. Oosterhof vindt dat erg jammer: "Daar ben ik wel een paar dagen goed ziek van geweest. Ik weet dat de club er alles aan gedaan heeft, maar het zou voor mijn spelers en voor mij een fantastisch evenement zijn geweest, dus ik baal er ontzettend van dat we dat dit jaar niet kunnen beleven."

Danique Aardema blijft positief: "Natuurlijk is het balen dat we Europa niet in gaan, maar dat het nu niet gebeurt, wil niet zeggen dat het in de toekomst ook niet gebeurt."

Zaterdag eerste overwinning?

Zaterdag begint het eredivisieseizoen voor VC Sneek. In Apeldoorn is Alterno de tegenstander. Oosterhof heeft wel vertrouwen in een goede afloop: "Als we ons niveau halen, dan vind ik dat we daar punten moeten pakken en stiekem vind ik dat we dan ook moeten winnen."