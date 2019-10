Cambuur in erg slechte wedstrijd niet voorbij MVV Maastricht

De Leeuwarders begonnen de wedstrijd niet heel overtuigend. In de eerste minuten kreeg Cambuur een paar kleine kansjes, maar daarna was het MVV dat meer gevaarlijk was. De eerste grote kans was in de 22e minuut dan ook voor de thuisploeg. Anthony van den Hurk kreeg bij de tweede paal van dichtbij een grote kans om te scoren, maar doelman Sonny Stevens redde knap.

Ruim tien minuten later kwam MVV bijna weer op voorsprong. Een van richting veranderd schot van Joshua Holtby ging maar net over de goal van Cambuur. Voor het team van trainer Henk de Jong was Jordy van Deelen in de eerste helft het meest dichtbij een goal, maar de verdediger kwam in de zestien van MVV met een schot ruim over en naast de goal. Na 45 minuten was het dus nog altijd 0-0.

MVV goed uit de kleedkamer

Ook in de tweede helft was het MVV dat beter begon. Binnen vijf minuten kregen de Limburgers via Jérôme Deom en Thijmen Goppel twee grote kansen, maar respectievelijk Van Deelen en Stevens voorkwamen een tegentreffer.

Na bijna een uur bracht trainer Henk de Jong Robin Maulun in het veld voor Stanley Akoy. Met het eerste balcontact van de Fransman bracht hij Issa Kallon direct scoringspositie, maar zijn schot ging naast.

Afgekeurd doelpunt

In de 65e minuut leek MVV op voorsprong te komen via Koen Kostons, maar Van den Hurk kopte de bal daarvoor vanuit buitenspelpositie door en dus ging het Limburgse feestje niet door.

Met nog een kwartier op de klok kreeg Cambuur een tegenvaller te verwerken. Middenvelder Jamie Jacobs, die dit seizoen al zes goals maakte, kon vanwege een blessure niet verder. Aanvaller Delano Ladan kwam voor hem in het veld. Een minuut later hadden de Leeuwarders dan weer niets te klagen toen een vrije trap van Holtby op de buitenkant van de paal belandde.