Sander Arends naar finale in Mouilleron-le-Captif

Het Nederlandse duo kwam in de eerste set een break achter, maar kwam net op tijd terug in de wedstrijd. Op 4-5 pakten ze de opslaggame van Guinard. Arends en Pel pakten daarna ook de opslag van Miedler, en dus ook de eerste set.

In de tweede set hadden Arends en Pel aan één break genoeg, in de eerste opslaggame van Guinard. Zaterdag spelen ze de finale, tegen wie is nog niet bekend. Eerder in het toernooi wonnen de Nederlanders onder andere van Sander Gille en Joran Vliegen, die als eerste geplaatst waren in Mouilleron-le-Captif.

Volgende week spelen Arends en Pel eeen niveau hoger, dan doen ze mee aan het ATP-toernooi van Antwerpen.