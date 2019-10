Gedeputeerde Kramer over opschorten: "Nu kunnen we 298 boerengezinnen niet helpen"

Met het besluit wilden de provincies zogenoemde stikstofruimte vrijspelen. "Bijvoorbeeld voor boeren voor wie de vergunning is vernietigd, of voor sommigen die een nieuwe vergunning nodig hebben. Daar was deze maatregel voor. Alle provincies hebben dit besluit genomen."

"Boeren die een oude stal hebben en daarom een nieuwe vergunning moeten hebben, kunnen nu geen ruimte meer krijgen," zegt Kramer. "Het beeld is dat er dingen worden afgepakt, maar dat is niet waar. Alleen als je een nieuwe vergunning nodig hebt, krijg je de ruimte niet."

298 boerengezinnen de dupe

Kramer zette vrijdag een streep door het besluit en dat werd met blijdschap ontvangen door de boeren in het Provinciehuis. Toch zijn niet alle boeren daarmee geholpen, vertelt Kramer: "Dit besluit was om die mensen te helpen die een nieuwe vergunning nodig hebben. Nu zijn er 298 boerengezinnen die we niet kunnen helpen om ruimte vrij te spelen."

Eke Folkerts van de organisatie Agrarische Jongeren betwijfelt of er wel een stikstofprobleem is, ook al geven veel deskundigen dat aan. "We hebben er een goed gevoel aan overgehouden, dat ze dit nu intrekken. Is er wel een stikstofprobleem? Wij hebben onze twijfels daarover."

Oplossing voor lange termijn

In alle gevallen maakt Folkerts haar zorgen over de toekomst. "Nu willen ze een oplossing voor korte termijn hebben. Maar over vijf jaar dan? We moeten na het begin toe van het stikstofvraagstuk. Is dat probleem er en wat zijn de oorzaken?"

Kramer is duidelijk: "Minister Schouten is verantwoordelijk voor de cijfers die worden gebruikt. Zij zal ernaar kijken. Maar neem van mij aan: de stikstofdepositie is hoog."