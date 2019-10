SC Heerenveen krijgt geen vat op spel en verliest met 1-3 van FC Twente

In de vijf voorgaande wedstrijden hadden de vrouwen van SC Heerenveen twee keer gewonnen, twee keer gelijkgespeeld en een keer verloren. Daarmee had de ploeg acht punten. FC Twente won twee keer, speelde een keer gelijk en verloor twee keer. Daarmee stond de ploeg maar één punt onder de vrouwen van SC Heerenveen en zou het een spannende wedstrijd worden.

Twee doelpunten achter elkaar

Niet lang voor de rust valt de eerste goal van SC Heerenveen. Een voorzet van de linkerkant kwam tegen de voeten van Quinty Sabajo, en zij kon de bal vrij makkelijk het goal in werken.

De vreugde voor de vrouwen van 'It Fean' duurde echter niet lang, want maar vijf minuten later lukte het Twente om de 1-1 te maken door een kopbal van Fenna Kalma. Met die stand gingen beide ploegen de rust in.

Slechte tweede helft

Na rust krijgt Heerenveen een penalty tegen na een overtreding van Kerstin Casparij, waarvoor zij ook geel kreeg. Het lukte Kalma om de bal in de onderhoek van het goal te schieten. Daarmee stond het 2-1 voor FC Twente.

In de 75e minuut wisselde SC Heerenveen twee keer. Quinty Sabajo en Dana Philippo gingen van het veld om ruimte te maken voor Williënne ter Beek en Jill Bayings. Aan het eind van de wedstrijd lukte het Laura Strik om de bal met haar tenen richting doel te trappen, maar omdat de bal geen snelheid had, kon die met gemak gepakt worden door de keepster van Twente. Strik werd daarna uit het veld gehaald en vervangen door Celien Guns.

Doodsteek

De doodsteek voor SC Heerenveen volgde in de 90e minuut: Renate Jansen van Twente maakte de derde goal in het doel van Heerenveen. De vrouwen verloren dus thuis met 1-3 van FC Twente.

Op 1 november spelen de vrouwen tegen ADO Den Haag.