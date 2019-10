Brandstichting en vernielingen in vogelhut bij Boksum

In vogelhut De Strânljip in de Hilaarder Mieden bij Boksum zijn donderdag brandstichting en vernielingen aangetroffen door Fûgelwacht Boksum en Omkriten. Eize van Ommen van de vogelwacht geeft aan dat het gastenboek met pen weg is, bijna al het documentatiemateriaal verbrand is en dat het slot van de deur weg is.