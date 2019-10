Wegverzakking in Dokkum: bouwvakkers blokkeerden weg om zinkgat heen

In De Wylster in Dokkum is vrijdag een rond zinkgat ontdekt, van zo'n 30 bij 30 centimeter. Voorbijgangers hadden gezien dat een straatsteen in het gat was gevallen. Tot de gemeente ter plaatse was hebben bouwvakkers met hun busjes de weg geblokkeerd, zodat niemand er in zou rijden of lopen.