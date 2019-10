Douma Staal in Sneek sinds vrijdag Koninklijk

Het bedrijf is in 1918 aan de Lemmerwei opgericht door Geert Douma. Hij begon met een ijzerhandel in de werkplaats van zijn vader, een wagenmaker. Met zijn broers werd de kiem gelegd voor Douma Staal, dat intussen drie generaties in de familie is. Het bedrijf zit tegenwoordig aan de Pieter Zeemanstrjitte en heeft G.J. Douma als directeur.

Douma Staal levert staalprofielen die gemaakt worden volgens de ideeën van de opdrachtgever. Wat er ook bij hoort is Douma Edelstaal aan de Lorentzstraat, daar worden profielen van roestvrij staal gemaakt. Bij Douma Staal werken 105 medewerkers.

Douma Staal is de 32e organisatie in de provincie die Koninklijk is geworden.