Forum voor Democratie wil spoeddebat: teleurstelling in handelswijze Kramer

Goudswaard wil dat Kramer uitleg geeft over het feit dat de maatregels genomen zijn zonder de Provinciale Staten en betrokkenen zoals de boeren in te lichten. "Wij zijn erg teleurgesteld in de gang van zaken wat betreft de handelswijze van gedeputeerde Kramer", zegt Goudzwaard.

"Uitvoeringsapparaat van Den Haag"

Goudzwaard: "Wij denken dat het een boekhoudkundig probleem is. Wat ik kwalijk neem, is het feit dat hij het allemaal heel gedwee ondergaat. Het lijkt wel dat wij als provincie een uitvoeringsapparaat van Den Haag zijn, terwijl je echt wel assertief kunt optreden tegen de uitspraak van de commissie Remkes. Je moet tegen Den Haag zeggen: de meetmethodes van het RIVM moeten eerst onderzocht worden."

Communicatie

Het gaat volgens de FvD-fractievoorzitter ook om communicatie. "Er is ook helemaal geen gesprek geweest met de organisaties en laat staan met de boeren zelf. Dat is nooit de goede handelswijze in een democratie zoals die van ons. Wij zaten gister ook in de commissiezaal met de informatiebijeenkomst. Wij merkten de emoties wel bij de boeren en wij delen dat als Forum."

Kan Kramer dan nog wel aanblijven, als het aan Forum voor Democratie ligt? "Er zijn ernstige missers gemaakt, wat mijn fractie betreft. Dat is ook de reden dat wij een spoeddebat hebben aangevraagd. We moeten nog maar zien wat de uitkomsten zijn. Maar het mag duidelijk zijn hoe wij daar als fractie in staan."

Meer partijen?

De FvD-fractievoorzitter hoopt dat er nog meer partijen zijn die zich bij hen aansluiten. "Het ligt nu bij de commissaris ter beoordeling, maar vanuit de Provinciale Staten is er nu genoeg steun. Dus ik ga ervan uit dat het woensdag doorgaat", denkt Goudzwaard.