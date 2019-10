Rijstrook A7 twee keer dicht voor Heerenveen door ongeluk

Vanwege een eenzijdig ongeluk op de A7 is een deel van de linker-rijstrook afgesloten, niet ver voor Heerenveen uit de richting van Joure. Volgens de ANWB is de vertraging op dit moment ruim een half uur. Niet veel later was er opnieuw een ongeluk, nu net wat verder aan de andere kant van het klaverblad op de weg richting Joure. Opnieuw is de linker rijstrook dicht. De file begint bij Tijnje en duurt ruim drie kwartier.