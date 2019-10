Reder MSC kiest voor andere route boven het Wad

Er zijn twee routes boven de Waddeneilanden, de zogenaamde zuidelijke en noordelijke route. Het ongeluk met de MSC Zoe gebeurde op de zuidelijke route, net boven de Waddeneilanden. De meeste containerschepen nemen deze route, die korter is dan de meer noordelijke route. Het water op de zuidelijke route is ondiep, wat betekent dat grote schepen bij slecht weer het risico lopen de bodem van de zee te raken.

'Vrijwillig de noordelijke route nemen'

Uit het onderzoek van Zembla bleek dat de MSC Gülstün, het grootste containerschip van MSC, in augustus de noordelijke route nam. Op vragen van het programma zegt een woordvoerder van MSC dat: "In afwachting van de uitkomst van de lopende onderzoeken, kiest MSC er vrijwillig voor om de noordelijke route te nemen, ondanks dat we de zuidelijke route als veilig beschouwen."

De Waddenvereniging liet aan Zembla weten dat ze graag zien dat alle schepen boven de Waddeneilanden de noordelijke route nemen.