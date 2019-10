Bewoners Grootzand in Sneek kunnen dit weekend huis weer in

Intussen is het gebouw gestut en daardoor is het weer veilig, zegt Accolade. Dat stutten is wel een tijdelijke maatregel, die ervoor zorgt dat het gebouw nu weer veilig en bewoonbaar is. Voor de lange termijn moet Accolade nog zien wat voor definitieve maatregels nodig zijn.

Onder de zeven appartementen zit een kringloopwinkel, die ook dicht moest. Zaterdag kon de kringloopwinkel ook weer open.