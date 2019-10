Schipper krijgt werkstraf van 40 uur na drie keer dronken varen

De schipper voer in Snakkerburen op de Dokkumer Ie. Hij zou tegen een brug gevaren zijn, maar dat sprak de Sneker tegen. Hij zei tegen de politie dat hij op een feestje acht tot tien biertjes had gehad. Volgens de blaastest had hij meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn lichaam.

Het was al de derde keer dat de man met drank op werd betrapt. Hij zit op de binnenvaart en is bezig met zijn kapiteinspapieren. "Dan is de gedachte aan drank al bijna strafbaar", waarschuwde de rechter. Omdat de zaak al heel oud was, legde de rechter een korte proeftijd van een jaar op.