Eerste klimaatprotest in Leeuwarden: "Boeren en wij willen hetzelfde"

Jonathan Sander hoort bij de organisatie van Fridays For Future Leeuwarden. Hij studeert sinds dit jaar in de Friese hoofdstad. "Maar ik studeer aan Van Hall en dat is een heel duurzame hogeschool. Ik vroeg me af waarom de beweging hier nog niet is. Dus ik dacht: dan starten wij nu de beweging. Dat hebben we in september gedaan."

Op andere plaatsen is Fridays For Future een bekend fenomeen. Dat was hier anders, merkte Sander. "Verwarrend, want ook in Duitsland is dat veel bekender. Maar wat heel leuk is: we begonnen met drie en nu zijn we al met twintig mensen die actief organiseren."

'Klimaatactivisten en boeren willen hetzelfde'

Tegelijk met de klimaatmars was op een andere plek in de stad een boerenprotest. Volgens Sander willen beide partijen in principe hetzelfde: "Zonder de boeren hebben we geen voedsel. Maar als het klimaat en milieu niet meespeelt, komen we in een crisis. Dan kunnen de boeren niet veilig en goed voedsel voor iedereen produceren. Daarom heeft de wereld klimaatactivisten nodig en dat zijn wij."