Oud-schaatser Yep Kramer gewond geraakt bij botsing met bus

Het ongeluk gebeurde op de Breewei. Kramer is woensdagavond na een eerste behandeling door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekend.

Carrière als schaatser

De 61-jarige Kramer deed in de jaren 80 op internationaal niveau mee aan het langebaanschaatsen. Hij deed mee aan EK's en WK's en in 1980 en 1984 deed hij mee aan de Olympische Spelen. In 1997 kwam Kramer nog als achtste over de finish bij de Elfstedentocht.