Oud-Statenlid Nynke Koopmans dolblij met intrekken stifstokmaatregels

"Kramer zit nog wel met de stikstofkwestie, maar dat komt wel goed. Ze hebben nu de druk gevoeld en de boeren hebben laten zien dat dit de grens is. Dan bereik je wat. Dit voelt fantastisch. Ook met al die jonge boeren die hier letterlijk met de klei aan hun laarzen stonden", geeft Nynke Koopmans uit Tytsjerk aan.

Koopmans is zelf boerin en hoort bij de Stichting Stikstofclaim, die wil onderzoeken hoe groot de problemen met de stikstofkwestie zijn voor de landbouw. Koopmans was lid van de VVD, maar zei zelf haar lidmaatschap op, omdat zij zich niet meer kon vinden in de koers van de partij.

Lang teleurgesteld

Koopmans was al een tijd teleurgesteld in de politiek. "Ik heb wel tegen boeren gezegd, ik heb hier zo vaak in deze zaal gezeten en gezegd: toe nou, denk er nou aan, die boeren zijn het zat en worden in hun bestaan bedreigd." Het terugtrekken van het besluit voelt dus als een overwinning voor haar. "Met al die boeren, bouwboeren, loonwerkers. De eensgezindheid was nog nooit zo groot, ik heb het niet eerder zo meegemaakt."