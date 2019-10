Medewerkers Antonius-ziekenhuis Sneek leggen werk neer

De operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen en tientallen andere afdelingen zijn bij deze actie dicht voor niet dringende zaken. "Een goede cao is nodig om de sector aantrekkelijk te houden voor nieuwe werknemers en het behoud van de huidige werknemers", zeggen de bonden in een verklaring. "Alleen daarmee kunnen we de werkdruk hanteerbaar houden en kwaliteit van zorg blijven garanderen."

De actie begint op dinsdag in Alkmaar en Den Helder. Woensdag volgt Sneek en donderdag de rest. In de ziekenhuizen werken in totaal 15.000 mensen.