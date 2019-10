Bolswarder basisschooldocent en korfbaldocent aangehouden om zedendelict

De man is dinsdag aangehouden en vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. De politie is bezig met het onderzoek. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding.

Tjitske van Dijk, voorzitter van de korfbalclub Westergo waar de verdachte coach was van het C1-team, is erg geschrokken: "De politie heeft contact met ons opgenomen. We zijn in shock." Van Dijk heeft geen aanwijzingen dat er wat gebeurd is op de korfbalclub. Alle leden zijn op de hoogte gesteld.