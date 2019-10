Freedmerk: "Die Meiland is een grappige man, maar hij geilt wel op aandacht"

Met grote overmacht ging de publieksprijs voor beste televisieprogramma van Nederland, naar deze reallive-soap. De belevenissen van de excentrieke Martien Meiland, die met zijn familie een Bed & Breakfast runt in een Frans kasteel, spreken de kijkers blijkbaar zo aan, dat de man inmiddels een waar fenomeen is geworden. "Ik snap dat wel, die man is echt, maar toch heel anders dan anderen. Hij heeft een grote gunfactor", zei iemand.

Een koopman zag het wel zitten om hem te gebruiken in een reclamecampagne: "Hij heeft humor, brengt vernieuwing op het scherm en is inspirerend!" Poelier Hylke omschrijft Meiland als: "In aparte man. Dan heeft hij zijn sjaal zo vreemd om zijn nek en slaat hij met zijn handen en voeten en staat hij te springen. Maar ja, hij is wat homofiel, dus ja, het zal er wel allemaal bij horen..."

Anderen kenden het programma net, omdat se alleen nog maar netflixen, of ze negeren de hype rondom Meiland. "Veel te hysterisch!"