Provincie onderzoekt opnieuw vaarweg naar Drachten door polder Hegewarren

In de polder zitten zeven boerenbedrijven. Zij hebben last van een droge bodem en om het waterniveau op peil te houden, geeft de provincie nu elk jaar 400.000 euro uit. Het zorgt voor een hoop stikstofuitstoot, en dat terwijl de polder naast het Natura2000-gebied De Alde Feanen ligt.

De provincie, Wetterskip Fryslân, de gemeente Smallingerland en landbouw-organisatie LTO zijn bezig met een onderzoek naar een nieuwe vaarweg in Drachten.

Zo laten of onder water?

Er liggen nu vier scenario's. Een daarvan is om niets te veranderen aan de situatie van nu, maar dan komt er geen nieuwe vaarweg. Een andere optie is om de Hegewarren onder water te zetten voor een vaarweg. Met een nieuwe vaart is er plaats voor grotere binnenvaartschepen.