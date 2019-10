Vakbondvoorzitter Harm Wiegersma: "Dit is verraad tegenover de boeren!"

Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, is vrijdag aanwezig bij het boerenprotest in Leeuwarden. Hij is razend. Afgelopen dinsdag hebben de provincies in Nederland een besluit genomen over de stikstofimpasse. Maar volgens Wiegersma kan er nog geen handtekening worden gezet en moet er eerst overleg komen met de boeren. "Dit is verraad tegenover de boeren!"