Gedeputeerde Kramer: stikstofruimte van boeren naar andere bedrijven

"Afgelopen dinsdag hebben de provincies een besluit genomen over de stikstofimpasse", vertelt Kramer. "En dat is de boeren rauw op het dak gevallen. Ze vinden dat het niet goed gecommuniceerd is. Daar hebben ze gelijk in en daarom zijn ze hier."

"Ze hebben gelijk dat ze zorgen hebben en daar trek ik me iets van aan. Later vandaag spreek ik collegagedeputeerden. Maandag praat ik met de boeren over regels. De regels zijn bedoeld om meer ruimte te geven. Dan kunnen we weer verder."

Ruimte van boeren naar andere bedrijven

Kramer legt uit hoe die regels precies werken: "Boeren hebben nu stikstofruimte. Wat ze niet van die ruimte gebruiken, willen we aan andere bedrijven geven die die ruimte niet hebben."

Dat betekent dat de boeren geen ruimte meer hebben. "Klopt", zegt Kramer. "Dat is niet gemakkelijk. We staan allemaal op slot. Bouwbedrijven moeten al mensen ontslaan vanwege het stikstofprobleem."