Boeren uit heel Fryslân voeren actie naar Provinsjehûs tegen stikstofbeleid

Den Haag

Op 1 oktober reisden duizenden vanuit het hele land naar Den Haag om daar te protesteren tegen de stikstofplannen en voor een beter landbouwbeleid. Ze zijn het er niet mee eens dat de sector moet inkrimpen, om de uitstoot van stikstof te beperken. Die actie zorgde voor veel chaos op de wegen.

De boeren zijn van plan om op 16 oktober opnieuw te protesteren. Via het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Bilthoven willen ze naar het Binnenhof in Den Haag.